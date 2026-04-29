Donald Trump: “L’Iran è sconfitto”. Polemica per la foto con la mitragliatrice pubblicata sui Social

AgenPress. Donald Trump torna ad alzare i toni sul Medio Oriente e lo fa con un messaggio destinato a far discutere. In un post pubblicato sui Social, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato senza mezzi termini: “L’Iran è sconfitto”.

Ad accompagnare le parole, una fotografia dal forte impatto simbolico: Trump appare accanto a una mitragliatrice militare, in una posa che ha immediatamente scatenato reazioni politiche e mediatiche.

Secondo i sostenitori di Trump il messaggio rappresenta una dimostrazione di forza e un richiamo alla politica estera adottata durante la sua amministrazione. I critici, invece, accusano Trump di alimentare tensioni internazionali con una comunicazione aggressiva e provocatoria.

Nel post, Trump avrebbe rivendicato la linea dura contro Teheran, sostenendo che durante la sua presidenza “l’Iran aveva perso influenza e capacità di minacciare gli interessi occidentali”.

La pubblicazione arriva in un momento delicato per gli equilibri in Medio Oriente, tra escalation militari, tensioni diplomatiche e timori di un allargamento del conflitto nella regione.

L’immagine condivisa su Truth Social è rapidamente diventata virale, dividendo l’opinione pubblica americana tra chi applaude il messaggio di fermezza e chi teme una nuova escalation retorica sul piano internazionale.