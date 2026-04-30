Madrid condanna fermamente il sequestro della “flottiglia di Gaza”

AgenPress. Madrid ha condannato fermamente il sequestro della “flottiglia di Gaza” da parte dell’esercito israeliano nelle acque internazionali al largo di Creta, criticando l’operazione militare israeliana che ha portato all’arresto di circa 175 attivisti filo-palestinesi, tra cui cittadini spagnoli.

“L’incaricata d’affari dell’ambasciata israeliana in Spagna è stata convocata con urgenza dal Ministero degli Esteri per esprimerle la più ferma condanna possibile per il sequestro della flottiglia, a bordo della quale si trovavano cittadini spagnoli”, hanno sottolineato fonti del ministero.

Il ministro degli Esteri José Manuel Álvarez è inoltre in contatto con i suoi omologhi dei “paesi i cui cittadini si trovano a bordo della flottiglia” che mirava a rompere il blocco di Gaza, ha aggiunto la stessa fonte.

Il Ministero degli Esteri israeliano ha annunciato l’arresto di 175 persone, ma gli organizzatori affermano che gli attivisti arrestati siano stati 211.

Mentre Israele non ha reso pubbliche le nazionalità delle persone arrestate a bordo di circa 20 imbarcazioni (la flottiglia era composta da circa 60 unità), il Ministero degli Esteri francese ha già annunciato l’arresto di 15 cittadini francesi, e Roma ha chiesto l'”immediato rilascio” degli italiani arrestati, senza specificarne il numero.

Questa flottiglia era composta da oltre cinquanta imbarcazioni, partite nelle scorse settimane da Marsiglia (Francia), Barcellona (Spagna) e Siracusa (Italia).

Il governo spagnolo di sinistra è uno dei governi più critici in Europa nei confronti del governo del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, dopo l’inizio delle rappresaglie israeliane nella Striscia di Gaza, scoppiate in risposta all’attacco di Hamas contro il territorio israeliano del 7 ottobre 2023.

Da allora, le relazioni diplomatiche tra Spagna e Israele sono state estremamente tese: Israele ha lasciato vacante la carica di ambasciatore a Madrid dal 2024, mentre la Spagna ha richiamato il proprio ambasciatore nel settembre 2025.