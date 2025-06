Bannon: “Gli attacchi americani sono la mossa più grande e audace della presidenza Trump”

AgenPress. Steve Bannon, voce importante del movimento MAGA che ha espresso scetticismo sul coinvolgimento degli Stati Uniti nella guerra tra Israele e Iran, ha dichiarato stasera che gli attacchi americani sono “probabilmente la mossa più grande e audace” della presidenza Trump.

Bannon, parlando nel suo podcast in diretta streaming “War Room“, ha detto di dubitare che Trump voglia impantanarsi in un conflitto estero prolungato se ciò va a discapito della sua agenda interna, inclusa la sua radicale repressione dell’immigrazione illegale.

“Siamo diventati combattenti in questa guerra tra Israele e i persiani. Immagino che si tratti di una guerra più ampia, anche se sembra che il presidente stia cercando di limitarla a un attacco molto tattico”, ha detto Bannon. Ha aggiunto che negli Stati Uniti “la stragrande maggioranza della popolazione non vuole essere coinvolta in nulla di tutto questo. Ora, invece, ci siamo coinvolti”.

Bannon, che è stato uno dei principali consiglieri della Casa Bianca durante il primo mandato di Trump, ha incontrato il presidente a pranzo alla Casa Bianca giovedì, lo stesso giorno in cui Trump ha dichiarato, tramite una portavoce, che avrebbe preso una decisione se unirsi all’attacco contro l’Iran entro due settimane.