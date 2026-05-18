Stati Uniti. Terrore in una moschea di San Diego: almeno 2 morti e diversi feriti

AgenPress. Momenti di paura a San Diego, dove una sparatoria ha colpito il principale centro islamico della città, situato nel quartiere di Clairemont. Secondo un primo bilancio diffuso dai media americani, almeno due persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite durante l’attacco.

La polizia di San Diego è intervenuta con un massiccio dispiegamento di forze dopo le segnalazioni di colpi d’arma da fuoco all’interno della moschea. Le autorità hanno definito la situazione inizialmente come “attiva ma contenuta”, mentre agenti e squadre speciali hanno circondato l’area per mettere in sicurezza i presenti e cercare il responsabile.

Secondo le prime ricostruzioni, l’attacco è avvenuto presso l’Islamic Center of San Diego, considerata la più grande moschea della contea. All’interno della struttura si trovavano anche bambini e famiglie: alcune immagini trasmesse dalle televisioni locali mostrano agenti che evacuano minori dalla zona sotto scorta.

Restano ancora poco chiari il movente e la dinamica precisa della sparatoria. Alcune fonti riferiscono che l’assalitore sarebbe stato “neutralizzato” dalle forze dell’ordine, ma al momento non è stata diffusa un’identità ufficiale né confermato se vi siano altri sospetti coinvolti.

Il sindaco di San Diego ha invitato i cittadini a evitare l’area e ha ringraziato le forze di emergenza per il rapido intervento.