Comunicazioni alla Camera. Meloni: “Nessun aereo americano è partito da basi italiane”

AgenPress. Approfitto, in primo luogo, per confermare quanto è già stato dichiarato dal Ministro degli Esteri Tajani e dal Ministro della Difesa Crosetto, in questi giorni, circa il fatto che nessun aereo americano è partito da basi italiane e che la nostra Nazione non ha in alcun modo preso parte alla operazione militare.

Detto questo, ieri mattina, dopo gli attacchi, ho convocato una riunione d’urgenza con i vicepremier, con i Ministri competenti, con i vertici dell’intelligence, per valutare la situazione e gli scenari collegati.

La nostra priorità è stata, ovviamente, la sicurezza dei nostri connazionali -civili e militari – presenti nella regione e l’esame dei possibili impatti securitari ed economici sull’Italia, a partire da quelli legati all’ambito energetico. Sulla situazione dei nostri connazionali, un convoglio con 122 persone a bordo è partito da Israele ed ha raggiunto ieri l’Egitto, da dove chiaramente i cittadini italiani saranno riportati in Patria. Stiamo lavorando anche per ridurre in maniera ordinata la nostra presenza a Teheran, portando fuori dal Paese – via Azerbaijan – i connazionali che ne hanno fatto richiesta.

Questa mattina un nuovo convoglio, il terzo, guidato dai carabinieri, con circa 67 persone a bordo, inclusi alcuni dipendenti dell’Ambasciata, si è messo in viaggio verso Baku. Si stanno predisponendo le attività per far partire un ulteriore convoglio nei prossimi giorni a seconda dell’evoluzione della situazione sul terreno, ed è allo studio la possibilità di ricollocare temporaneamente la nostra ambasciata in Oman, da valutare chiaramente quando tutti gli italiani saranno al sicuro.