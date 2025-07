La Spagna e il mondo del calcio sotto shock: muore Diogo Jota, 28 anni

AgenPress. La notte del 3 luglio 2025, la Spagna è stata scossa da una tragedia terribile. Diogo Jota, attaccante portoghese di 28 anni, in forza al Liverpool e alla nazionale portoghese, è morto in un incidente stradale provincia di Zamora, nei pressi del comune di Cernadilla (chilometro 65 dell’autostrada A‑52), mentre rientrava verso casa dopo una breve vacanza.

Verso mezzanotte e mezza, l’auto di lusso (una Lamborghini) su cui viaggiava insieme al fratello André Silva – anch’egli calciatore di 26 anni in forza al Penafiel – ha perso una gomma durante un sorpasso. Il veicolo è uscito di strada, è finito in una scarpata e ha preso fuoco all’istante, coinvolgendo anche la vegetazione circostante. I vigili del fuoco, insieme alla polizia, Guardia Civil e sanitari, sono intervenuti tempestivamente, ma purtroppo per entrambi non c’era più nulla da fare.

Nato il 4 dicembre 1996 a Porto, Diogo José Teixeira da Silva, detto “Jota”, si era distinto fin da giovanissimo per l’eccezionale talento. Dopo esperienze con Paços de Ferreira, Atlético Madrid, Porto e Wolverhampton, era approdato al Liverpool nel 2020; con i Reds aveva conquistato la Premier League, la FA Cup e due Coppe di Lega, diventando un punto di forza con 65 gol in 182 presenze.

Con la nazionale portoghese aveva disputato 49 partite, segnando 14 gol e vincendo la Nations League nel 2019 e nel 2025.

Nella vita privata, aveva sposato la fidanzata Rute Cardoso il 22 giugno 2025 e insieme avevano tre figli piccoli.

Il fratello André Silva era anch’egli calciatore, militante nel Penafiel, club della seconda divisione portoghese.

Liverpool FC si è detto “devastato” per la perdita, definendola “una tragedia inimmaginabile”, e ha chiesto rispetto per la privacy dei familiari.

Premier League e tifosi si sono stretti al club, con omaggi spontanei fuori da Anfield e richieste di ritirare la maglia numero 20 indossata da Jota.

Italia, tra le prime a esprimere cordoglio, l’AS Roma ha rivolto le proprie condoglianze su X.

Portogallo, il primo ministro Luís Montenegro ha definito la notizia “inaspettata e tragica”, esprimendo profondo dolore, mentre la FPF e l’UEFA hanno annunciato minuti di silenzio durante le gare dell’Europeo femminile in corso.

Personalità dello sport, da Cristiano Ronaldo (“Non ha senso”) a LeBron James e Rafael Nadal, hanno manifestato sgomento e vicinanza.

Jota non era solo un campione in campo per la sua potenza e tecnica, ma anche un uomo noto per simpatia e umanità. Stava vivendo un momento di grande felicità, appena sposato e papà di tre figli, ed era atteso a breve per la preparazione pre-stagionale con il Liverpool.

La Spagna, il Portogallo e l’intero mondo del calcio sono profondamente scossi da questa doppia tragedia. Il ricordo sarà onorato non solo attraverso momenti di raccoglimento, ma soprattutto mantenendo vivo l’esempio di dedizione, cuore e talento che Diogo e André hanno lasciato.