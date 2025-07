Lucia Albano (Sottosegretario al MEF) a “l’Italia che abiteremo by Remind: “Recupero del partimonio pubblico priorità assoluta. Zero consumo di suolo e valorizzazione attraverso un lavoro condiviso”

AgenPress. Si è conclusa il 9 luglio 2025 la giornata di approfondimento dell’iniziativa “L’Italia che abiteremo by Remind” presso Palazzo Inail a Roma, un incontro che rappresenta un’importante occasione di confronto tra Rappresentanti del Governo, del Parlamento e delle Istituzioni insieme a Imprenditori, Manager e Professionisti con l’obbiettivo di individuare linee guida e buone pratiche per il benessere e la sicurezza di Famiglie e Imprese; ciò al fine di favorire il processo di trasformazione degli stili di vita nei luoghi, spazi, territori e città in cui le Persone vivono, operano e transitano.

«Desidero porgere il mio breve saluto a tutti i partecipanti a questo nuovo appuntamento di Remind sul futuro dell’abitare». Con queste parole Lucia Albano, Sottosegretario all’Economia e alle Finanze, ha aperto il suo intervento.

«In questa prospettiva, proiettata al domani – ha proseguito – dico subito che il patrimonio immobiliare pubblico svolgerà una funzione determinante».

Secondo Albano, il principio guida deve essere «il consumo zero di suolo», puntando prevalentemente e prioritariamente al recupero e alla rigenerazione del patrimonio edilizio esistente.

Un ruolo cruciale in questa direzione è svolto dalla Cabina di regia per l’individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare, che – ha ricordato – «esercita funzioni di impulso, coordinamento e controllo in materia di programmazione e realizzazione degli interventi necessari».

In particolare, è chiamata ad adottare il Programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, definendo «i principi, gli strumenti e i criteri per l’attuazione degli interventi». Albano ha sottolineato l’importanza della collaborazione istituzionale e del coinvolgimento delle forze economiche e sociali: «Il lavoro che stiamo portando avanti, anche con l’apporto qualificato di Remind e del suo Presidente Paolo Crisafi, sosterrà con forza l’affermazione dei principi di sicurezza, sostenibilità, innovazione e attrazione degli investimenti».

Ha infine rivolto un incoraggiamento ai presenti: «Occorre proseguire su questi valori, animati da grande entusiasmo e sorretti dal riferimento alle buone pratiche professionali, nel confronto costruttivo e nell’apporto di tante componenti della società civile e del mondo istituzionale per la crescita della Nazione. Buon lavoro e buon proseguimento di giornata a tutti».

L’Italia che abiteremo è organizzata e promossa da Remind, associazione delle buone pratiche dei settori produttivi della Nazione, e i contributi dei protagonisti dell’iniziativa andranno ad arricchire il “Libro bianco su Sicurezza, Sostenibilità, Innovazione e Investimenti” messo a disposizione dei Decisori per le linee strategiche e le politiche industriali per la crescita dello Stato.

Paolo Crisafi Presidente di Remind: “Abitare non significa solo risiedere in uno spazio, ma prenderne parte. È costruire senso nei luoghi, generare relazioni, custodire memoria e futuro. È un gesto culturale, economico e sociale che implica cura, visione e responsabilità.

Significa valorizzare il patrimonio urbano e rurale, trasformare gli spazi in ambienti sani, sicuri, sostenibili, accessibili e connessi ai bisogni delle famiglie, delle imprese e delle comunità.

Con l’iniziativa L’Italia che abiteremo, vogliamo contribuire a delineare politiche pubbliche e strategie industriali che, partendo dalle buone pratiche dei settori produttivi, guidino la trasformazione dell’Italia rendendola sempre più capace di offrire benessere e sicurezza a tutti i cittadini.”