Entrano in vigore i dazi. Trump: “Miliardi di dollari in dazi doganali stanno ora affluendo negli Stati Uniti d’America!”

AgenPress. Saranno colpiti dazi doganali su un’ampia gamma di prodotti, dagli elettrodomestici dell’Unione Europea alle auto giapponesi , fino a prodotti alimentari, mobili e giocattoli dalla Cina e televisori dalla Corea del Sud . Alcune importazioni di petrolio e gas, insieme ad alcuni smartphone e a una serie di beni coperti da un accordo commerciale preesistente con Canada e Messico, non saranno interessati.

Nel complesso, questi dazi rappresentano la mossa più significativa mai intrapresa da un presidente intenzionato a sbilanciare ulteriormente l’economia mondiale a favore degli Stati Uniti.

“È mezzanotte! Miliardi di dollari in dazi doganali stanno ora affluendo negli Stati Uniti d’America!”, ha scritto in un post in maiuscolo su Truth Social.

Finora, i dazi hanno invece colpito principalmente l’economia statunitense. I dazi, ovvero le imposte sulle importazioni riscosse dal governo federale, tendono generalmente ad aumentare i costi, sebbene tra gli economisti vi sia un certo dibattito sul fatto che siano le imprese o i consumatori a sostenere in ultima analisi il peso di questi aumenti di prezzo.

Il Budget Lab di Yale calcola che l’effetto inflazionistico dei dazi costerà a una famiglia tipo in media fino a 2.400 dollari quest’anno. Prevede uno degli impatti più significativi nel settore dell’abbigliamento, con i consumatori che si troveranno ad affrontare prezzi più alti del 40% per le scarpe e del 38% per l’abbigliamento nel breve termine, poiché i rivenditori che si affidano all’importazione di abbigliamento dall’Asia meridionale e sudorientale stanno modificando le catene di approvvigionamento o si trovano ad affrontare costi più elevati.

Trump ha dichiarato di voler ancora imporre tasse sulle importazioni di prodotti farmaceutici e semiconduttori. Attualmente, solo circa un quarto degli stabilimenti produttivi che forniscono agli Stati Uniti ingredienti farmaceutici chiave ha effettivamente sede qui, il che equivale a un deficit di 116 miliardi di dollari con il resto del mondo. Per quanto riguarda i semiconduttori, gli Stati Uniti importano 40 miliardi di dollari, sebbene la cifra possa includere anche i chip prodotti negli Stati Uniti, spediti all’estero e riconfezionati all’interno di prodotti finiti.

Donald Trump ha anche dichiarato che potrebbe aumentare i dazi doganali dell’Unione Europea dal 15% al 35 % se quest’ultima non rispettasse un impegno di investimento. Nel complesso, il blocco dei 27 paesi è il principale partner commerciale degli Stati Uniti.