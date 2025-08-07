type here...

Ponte sullo Stretto, Cecchetti (Lega): “Un volano per l’economia lombarda: oltre 5 miliardi e 9.300 posti di lavoro”

Governo e Istituzioni
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “Il progetto del Ponte sullo Stretto non è solo una grande opera nazionale, ma anche una straordinaria opportunità per la Lombardia. Secondo lo studio Open Economics, la nostra regione beneficerà di oltre 5,6 miliardi di euro di valore economico generato e più di 9.300 nuovi posti di lavoro. Sono numeri che parlano chiaro e confermano quanto questa infrastruttura sia strategica anche per il nostro tessuto produttivo” – dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega e Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

“Le aziende lombarde saranno protagoniste nella filiera produttiva dell’opera: dalla progettazione all’industria meccanica, fino alla logistica e all’innovazione. Altro che cattedrale nel deserto: il Ponte sullo Stretto è una spinta concreta all’economia, all’occupazione e alla competitività italiana”.

Conclude Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega, Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it. All Rights Reserved. Credits