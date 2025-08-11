type here...

La Nuova Zelanda valuta il riconoscimento dello Stato palestinese

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Il governo della Nuova Zelanda valuterà nelle prossime settimane la possibilità di riconoscere lo Stato di Palestina, ha annunciato oggi il ministro degli Esteri  Winston Peters, che ha sottolineato che il suo Paese persegue una politica estera indipendente e che le sue decisioni non saranno influenzate dalla posizione dei suoi alleati.

“Il nostro obiettivo è valutare attentamente la questione e poi agire in conformità con i principi, i valori e gli interessi nazionali della Nuova Zelanda”, ha aggiunto il capo della diplomazia.

Il governo del primo ministro Christopher Luxon prenderà formalmente la sua decisione a settembre e la presenterà durante la settimana dei leader all’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

 

 

 

 

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it. All Rights Reserved. Credits