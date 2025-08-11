La Nuova Zelanda valuta il riconoscimento dello Stato palestinese

AgenPress. Il governo della Nuova Zelanda valuterà nelle prossime settimane la possibilità di riconoscere lo Stato di Palestina, ha annunciato oggi il ministro degli Esteri Winston Peters, che ha sottolineato che il suo Paese persegue una politica estera indipendente e che le sue decisioni non saranno influenzate dalla posizione dei suoi alleati.

“Il nostro obiettivo è valutare attentamente la questione e poi agire in conformità con i principi, i valori e gli interessi nazionali della Nuova Zelanda”, ha aggiunto il capo della diplomazia.

Il governo del primo ministro Christopher Luxon prenderà formalmente la sua decisione a settembre e la presenterà durante la settimana dei leader all’Assemblea generale delle Nazioni Unite.