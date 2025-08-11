Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Ponte sullo stretto disco verde, ma…”

AgenPress. “Ho appreso del disco verde al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina come annunciato dal Ministro Salvini. Innegabilmente è una notizia positiva che avrà ricadute favorevoli su Sicilia e Calabria e naturalmente per il Paese.

Tuttavia assieme al ponte o anche prima sia la Calabria che la Sicilia hanno numerose priorità come la viabilità stradale e ferroviaria. Inoltre il Ponte sullo Stretto non diventi oggetto di appetiti illeciti ma nella sua fase esecutiva si vigili con rigorosità sulla regalità e trasparenza.”

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana e responsabile del dipartimento Salute della DC Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.