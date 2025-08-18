type here...

Fns Cisl Lazio occorre più personale nelle cerceri e di notte medici psichiatrici

AgenPress. Nel carcere di Regina Coeli occorre più personale cosi come negli altri restanti 13 Istituti penitenziari della Regione Lazio.

E’ inammissibile che un istituto come Regina Coeli deve farsi carico di n. 05 Piantonamenti Ospedalieri ed di circa n.10  Sorveglianza a Vista, dove la popolazione detenuta è  di n. 1116 rispetto ai previsti 628, dato del ministero della Giustizia al 17.08.2025, cioè  più 468 detenuti, mentre, le unità di Polizia Penitenziaria risultano essere meno 122, previsti 480 mentre i presenti sono 358. In ambito regionale la carenza è di circa -900 unità di polizia penitenziaria.

Per la Fns Cisl Lazio va rivisto, anche, il servizio sanitario penitenziario  negli istituti, perchè la sorveglianza a vista per un detenuto qualsiasi e con problemi psichiatrici non compete al personale della sicurezza ma ad organi sanitari, manca una vigilanza medica psichiatrica h. 24 negli istituti, di notte non è presente.

Per la Fns Cisl Lazio va data una immediata risposta per migliorare le condizioni lavorative della polizia penitenziaria, occorre necessariamente inviare un congruo ed importante numero nella regione Lazio, al termine del corso allievi agenti attualmente in corso, perchè il personale è stremato da turnazioni non previste dalla normativa vigente nè negli ospedali – addirittura con orari oltre le 12 ore – e tantomeno a gestire interi reparti – una sola unità non può far tutto ma ciò accade sempre, occorre affrontare anche il drammatico sovraffollamento delle strutture detentive, che nega una vita dignitosa alla popolazione detenuta, allontana l’obiettivo della riabilitazione ed espone gli operatori e il personale della sicurezza a stress, rischi e tensioni inaccettabili.

