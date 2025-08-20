Donald Trump accusa il presidente della Federal Reserve di “danneggiare” il settore immobiliare

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il presidente della Federal Reserve Jerome Powell sta “danneggiando gravemente” il settore immobiliare, chiedendogli ancora una volta di tagliare i tassi di interesse.

Trump non ha smesso di chiedere una riduzione dei tassi di interesse e ultimamente ha criticato duramente il presidente della Federal Reserve.

“Qualcuno potrebbe per favore informare Jerome Powell che sta danneggiando il settore immobiliare? La gente non riesce a ottenere mutui a causa sua. Non c’è inflazione e, a quanto pare, è ora di un forte taglio dei tassi”, ha dichiarato tramite Truth Social.