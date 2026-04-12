Elezioni Ungheria: Serracchiani, segnale anche per Meloni e Salvini

AgenPress. “Il popolo ungherese in larga maggioranza ha detto che la strada di Orban era sbagliata e che dopo sedici anni è arrivata finalmente l’ora di cambiare. Una vittoria per l’Europa è una vittoria per tutti i Paesi dell’Unione.

È un segnale per Meloni e Salvini, che sono stati tra i più caldi sostenitori dell’ultradestra ungherese e hanno lavorato contro gli ideali europei e frenando l’integrazione di cui abbiamo bisogno per reggere attacchi economici e minacce alla sicurezza”.

Così Debora Serracchiani dopo la vittoria di Peter Magyar alle elezioni in Ungheria.