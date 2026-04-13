Attacco senza precedenti di un presidente degli Stati Uniti contro un Papa

AgenPress. Donald Trump ha criticato aspramente il Papa definendolo “debole sul fronte criminale” e “terribile in politica estera”.

“Non credo che stia facendo un buon lavoro. Gli piace il crimine, suppongo”, ha detto il presidente degli Stati Uniti. “Non ci piace un Papa che dica che va bene avere un’arma nucleare. Non vogliamo un Papa che dica che la criminalità è accettabile nelle nostre città. Non mi piace. Non sono un grande fan di Papa Leone”, ha aggiunto Trump.

“Leone XIV dovrebbe essere grato perché, come tutti sanno, è stata una sorpresa sconvolgente. Non era in nessuna lista per diventare Papa, ed è stato inserito nella lista dalla Chiesa solo perché era americano, e pensavano che questo fosse il modo migliore per gestire il presidente Donald J. Trump. Se io non fossi alla Casa Bianca, Leone XIV non sarebbe in Vaticano”, ha detto Trump.

Parlando a bordo dell’aereo papale, il Papa ha affermato: “Non ho paura dell’amministrazione Trump, né di annunciare a voce alta il messaggio del Vangelo, che è ciò che credo di dover fare qui, ciò che la Chiesa deve fare”.

Ha aggiunto: “Non siamo politici, non trattiamo la politica estera con la stessa prospettiva che potrebbe avere lui, ma credo nel messaggio del Vangelo, come operatore di pace”.

La scorsa settimana il Papa ha criticato le minacce pubbliche di Trump di “annientare” la civiltà iraniana, affermando che “gli attacchi alle infrastrutture civili sono contrari al diritto internazionale ” e invitando le persone a contattare i leader e i membri del Congresso per chiedere la pace.

Ha esortato Trump a porre fine alla guerra con l’Iran e, nel suo messaggio di Pasqua della scorsa settimana, si è lamentato del fatto che il mondo stia diventando “indifferente” alla violenza. Leone XIV ha anche criticato le politiche migratorie dell’amministrazione Trump.

Domenica sera Trump ha pubblicato un’immagine in cui si ritraeva con poteri simili a quelli di un santo, analoghi a quelli di Gesù Cristo.

Indossando una veste in stile biblico, Trump viene ritratto mentre impone le mani su un uomo costretto a letto, da cui emana una luce. Un soldato, un’infermiera, una donna in preghiera e un uomo barbuto con un berretto da baseball osservano la scena, con monumenti americani sullo sfondo e il cielo punteggiato da aquile e una bandiera americana.