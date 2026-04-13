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Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump diventa un “messia digitale”

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AgenPress. Un’immagine costruita con l’intelligenza artificiale, provocatoria e carica di simbolismo religioso, ha riacceso le polemiche attorno a Donald Trump. Pubblicata sul suo social Truth Social, la raffigurazione mostra l’ex presidente nei panni di una figura quasi messianica: luce divina che emana dalle mani, un malato inginocchiato ai suoi piedi, un’estetica che richiama esplicitamente l’iconografia cristiana.

L’immagine è comparsa poche ore dopo un duro attacco verbale rivolto al Papa Francesco, creando un cortocircuito comunicativo che ha attirato critiche trasversali. Da un lato, l’offensiva contro il pontefice, accusato da Trump di interferire su temi politici globali; dall’altro, l’auto-rappresentazione in chiave salvifica, quasi divina.

La scelta di rappresentarsi come guaritore non è casuale. Nell’immagine, la luce che avvolge Trump richiama un immaginario religioso ben preciso: quello dei santi taumaturghi o dello stesso Cristo. Un linguaggio visivo potente, pensato per rafforzare l’idea di leadership carismatica e “salvifica” presso una parte del suo elettorato.

Negli ultimi mesi, l’uso dell’intelligenza artificiale nella comunicazione politica è cresciuto in modo esponenziale. Ma raramente si era arrivati a una rappresentazione così esplicita, al confine tra propaganda, provocazione e culto della personalità.

Le reazioni non si sono fatte attendere. Esponenti religiosi e commentatori hanno parlato di “blasfemia” e di utilizzo strumentale della fede. Anche nel mondo politico americano, l’immagine è stata giudicata da molti come eccessiva, se non deliberatamente incendiaria.

D’altra parte, i sostenitori di Trump hanno difeso la pubblicazione, interpretandola come una metafora visiva del suo ruolo di “guaritore” dei problemi degli Stati Uniti, piuttosto che come un paragone diretto con figure sacre.

E mentre il dibattito si infiamma, resta una domanda aperta: fino a che punto è lecito spingersi nell’uso di simboli religiosi per fini politici, soprattutto in un’epoca in cui l’intelligenza artificiale amplifica ogni messaggio?

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