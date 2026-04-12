Elezioni Ungheria. Orban: “I risultati elettorali, sebbene non ancora definitivi, sono chiari e per noi dolorosi”

AgenPress. Il primo ministro ungherese uscente Viktor Orbán ha riconosciuto la sua sconfitta alle elezioni parlamentari odierne in un breve discorso rivolto al suo staff elettorale.

«I risultati elettorali, sebbene non ancora definitivi, sono chiari; per noi sono dolorosi ma inconfutabili. Non ci siamo assunti la responsabilità né l’opportunità di governare», ha dichiarato il leader nazionalista, aggiungendo di «congratularsi con il partito vincitore» e che il suo partito, Fidesz, servirà la nazione dall’opposizione.