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Elezioni Ungheria. Macron: “La Francia saluta la vittoria del popolo ungherese”

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AgenPress. Emmanuel Macron è stato tra i primi a congratularsi con Peter Magyar per la sua vittoria. In un post su X il presidente francese ha scritto: “Ho appena avuto un colloquio con Peter Magyar per congratularmi con lui per la sua vittoria in Ungheria!

La Francia saluta la vittoria della partecipazione democratica, dell’attaccamento del popolo ungherese ai valori dell’Unione Europea e per l’Ungheria in Europa”. “Insieme facciamo avanzare un’Europa più sovrana, per la sicurezza del nostro continente, la nostra competitività e la nostra democrazia”, ha aggiunto.

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