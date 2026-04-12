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Elezioni Ungheria. Ursula von der Leyen: “Stasera in Ungheria il cuore dell’Europa batte più forte”

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AgenPress. Con un doppio messaggio rivolto a “X”, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato, in merito alla vittoria elettorale di Peter Magyar in Ungheria, che il Paese “ha scelto l’Europa”.

“Stasera in Ungheria il cuore dell’Europa batte più forte”, ha sottolineato la presidente della Commissione nella sua dichiarazione iniziale.

Nella sua seconda dichiarazione, anch’essa scritta in ungherese, la signora von der Leyen ha sottolineato: “L’Ungheria ha scelto l’Europa. L’Europa sceglie sempre l’Ungheria. Insieme siamo più forti. Un Paese ritorna sul suo cammino europeo. L’Unione si rafforza.”

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