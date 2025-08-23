Dazi UE- USA: gli uffici postali europei limitano le spedizioni di pacchi negli Stati Uniti

AgenPress. A causa dell’inasprimento delle norme doganali negli Stati Uniti, molti uffici postali europei hanno annunciato la sospensione delle spedizioni di pacchi dall’altra parte dell’Atlantico, con alcune eccezioni.

Da lunedì, la società postale francese La Poste ha comunicato che non accetterà più pacchi destinati agli Stati Uniti, ad eccezione di quelli spediti tramite Chronopost o quando si tratta di regali tra privati ​​il ​​cui valore sia inferiore a 100 euro.

“A causa della mancanza di ulteriori informazioni da parte della dogana statunitense sulle condizioni tecniche per l’invio di pacchi negli Stati Uniti, non abbiamo altra scelta che sospendere temporaneamente le spedizioni”, ha affermato un funzionario di La Poste.

Anche la compagnia postale tedesca ha rilasciato un annuncio simile, spiegando che “temporaneamente” limiterà in modo significativo le spedizioni di pacchi e prodotti negli Stati Uniti.

A partire da oggi, Deutsche Post, ora rinominata DHL Group, “sospenderà temporaneamente” le spedizioni standard di pacchi verso gli Stati Uniti. Questo servizio è in genere utilizzato da privati ​​e piccole imprese e riguarda pacchi di peso massimo di 31 chilogrammi, spiega DHL sul suo sito web.

Saranno accettati solo i pacchi dichiarati come regali e con un valore massimo di 100 dollari (86 euro), aggiunge, così come l’invio di documenti.

Tuttavia, DHL sottolinea che attuerà controlli per evitare irregolarità.

Già ad aprile DHL aveva comunicato di voler sospendere temporaneamente le spedizioni di pacchi verso gli Stati Uniti di valore superiore a 800 euro.

Inoltre, altri fornitori di servizi postali nazionali in Europa, come BPost in Belgio, Correos in Spagna, PostNord, la rete danese-svedese o persino Austrian Post in Austria, hanno implementato restrizioni simili.

E il movimento potrebbe diffondersi poiché PostEurop, l’Associazione degli operatori postali pubblici europei che rappresenta gli operatori postali pubblici europei e comprende 52 associati, ha lanciato l’allarme il 19 agosto circa il rischio di sospensione delle spedizioni di pacchi verso gli Stati Uniti a livello europeo.

Le nuove normative statunitensi, “che adottano un approccio diverso da quello previsto a livello globale dall’Unione postale universale”, avranno “un impatto significativo sulle aziende postali di tutto il mondo e sui loro clienti che inviano prodotti tramite reti postali al servizio postale statunitense”, ha sottolineato PostEurop.

Se non si troverà una “soluzione” “prima dell’entrata in vigore del regolamento il 29 agosto 2025, i membri di PostEurop, in accordo con le autorità nazionali competenti, potrebbero essere costretti a limitare o sospendere temporaneamente la spedizione di merci attraverso le reti postali verso gli Stati Uniti”, ha avvertito.

A fine luglio, l’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che avrebbe posto fine all’esenzione fiscale prevista per i piccoli pacchi in ingresso negli Stati Uniti, a partire dal 29 agosto.

Secondo l’accordo commerciale firmato a fine luglio, Washington tasserà le spedizioni postali di valore inferiore a 800 dollari alla stessa aliquota degli altri prodotti provenienti dall’UE, ovvero il 15%.