AgenPress. I nomi dei nostri eroi che non dimenticheremo né tradiremo mai. Nomi che hanno difeso l’indipendenza. Ed è qui, a Maidan, che gli ucraini spesso danno l’addio agli eroi sullo scudo. Chiunque abbia partecipato a un simile addio, e chiunque abbia perso qualcuno in questa guerra, ha un conto personale con la Russia per sempre e si è promesso di non dimenticare mai i propri eroi.

L’incarnazione di tale voto è questo campo di memoria pubblica . Un campo di grande forza, perché in ogni piccola bandiera c’è la grande storia, l’atto e la scelta di qualcuno: una scelta a favore dell’Ucraina. A favore del futuro. A favore della libertà in pace e della pace in libertà. Questa filosofia si riflette nella nostra cultura attraverso l’immagine del cosacco Mamai , che ha ottenuto la libertà e può quindi deporre le armi e impugnare la kobza. Tenendo sempre la sciabola a portata di mano, per ogni evenienza, ma tornando a una vita pacifica e civile. Questo è ciò a cui tutti aspiriamo. E sappiamo: nessuno ce lo darà: può solo essere conquistato.