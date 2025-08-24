type here...

34° giorno dell’indipendenza dell’Ucraina. Zelensky: “La forza del nostro popolo nasce in tempi in cui l’indipendenza è minacciata”

AgenPress. Sono qui ora, nel cuore di Kiev, in Piazza dell’Indipendenza. Ed è qui che si può veramente percepire cosa significhi l’indipendenza, perché sia ​​così importante per noi e perché Maidan sia molto più di una semplice piazza principale del Paese. È un simbolo: un simbolo dell’indipendenza, la sua custode. È un luogo dove la storia si fa continuamente, dove l’energia e la forza del nostro popolo nascono in tempi in cui l’indipendenza è minacciata.

E ora, in una guerra su vasta scala per l’indipendenza, è qui, a Maidan, che si possono trovare simboli così importanti. Simboli di come combattiamo, per cosa combattiamo e di come stiamo superando questa guerra.

Questi simboli sono ovunque intorno a noi. In questo Monumento all’Indipendenza. All’interno, ha una struttura in cemento armato e può letteralmente resistere a un uragano.

 

