34° giorno dell’indipendenza dell’Ucraina. Zelensky: “La nostra Ucraina ha resistito alla grande calamità che la Russia ha portato sulla nostra terra”

AgenPress. La nostra Ucraina ha resistito alla grande calamità che la Russia ha portato sulla nostra terra. In questo punto “Chilometro Zero”. È il punto di partenza dove sono scritte le distanze dalle città ucraine: dalla nostra Donetsk , dalla nostra Luhansk , dalla nostra Crimea . Oggi, questi indicatori hanno un significato completamente diverso. Non si tratta più solo di chilometri. Ci ricordano che tutto questo è l’Ucraina. E lì c’è il nostro popolo, e nessuna distanza tra noi può cambiarlo, e nessuna occupazione temporanea può cambiarlo. Un giorno, la distanza tra gli ucraini scomparirà e saremo di nuovo insieme come un’unica famiglia, come un unico Paese. È solo questione di tempo. E l’Ucraina crede di poterlo raggiungere: raggiungere la pace, la pace in tutto il suo territorio. L’Ucraina ne è capace.

Perché l’Ucraina ha carattere: una resistenza di pietra, uno sguardo che non vacilla, e mani bruciate dal fuoco e dal tempo, ma forti. Mani che tengono lo scudo e proteggono ciò che è loro: la loro terra, la loro cultura, la loro storia millenaria, la cui testimonianza sono i fondatori di Kiev. E noi proteggiamo il nostro futuro, per il quale i nostri eroi hanno dato la vita.

