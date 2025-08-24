AgenPress. La nostra Ucraina ha resistito alla grande calamità che la Russia ha portato sulla nostra terra. In questo punto “Chilometro Zero”. È il punto di partenza dove sono scritte le distanze dalle città ucraine: dalla nostra Donetsk , dalla nostra Luhansk , dalla nostra Crimea . Oggi, questi indicatori hanno un significato completamente diverso. Non si tratta più solo di chilometri. Ci ricordano che tutto questo è l’Ucraina. E lì c’è il nostro popolo, e nessuna distanza tra noi può cambiarlo, e nessuna occupazione temporanea può cambiarlo. Un giorno, la distanza tra gli ucraini scomparirà e saremo di nuovo insieme come un’unica famiglia, come un unico Paese. È solo questione di tempo. E l’Ucraina crede di poterlo raggiungere: raggiungere la pace, la pace in tutto il suo territorio. L’Ucraina ne è capace.

Perché l’Ucraina ha carattere: una resistenza di pietra, uno sguardo che non vacilla, e mani bruciate dal fuoco e dal tempo, ma forti. Mani che tengono lo scudo e proteggono ciò che è loro: la loro terra, la loro cultura, la loro storia millenaria, la cui testimonianza sono i fondatori di Kiev. E noi proteggiamo il nostro futuro, per il quale i nostri eroi hanno dato la vita.