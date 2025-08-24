type here...

34° giorno dell’indipendenza dell’Ucraina. Zelensky: “L’Ucraina non ha ancora vinto, ma di certo non perderà”

AgenPress. L’Ucraina può davvero riunire e unire i leader mondiali in un solo giorno. L’Ucraina, con cui l’America e il mondo intero vogliono produrre droni congiuntamente. L’Ucraina, che ha ripristinato l’unità tra Europa e Stati Uniti ed è ora il fondamento di questa alleanza. L’Ucraina, che resiste e sa difendersi. Pertanto, l’Ucraina viene ascoltata, l’Ucraina viene considerata, l’Ucraina viene ascoltata. Il suo posto è al tavolo; non le viene detto: “Aspetta fuori”. Le viene detto: “La decisione spetta solo a te”.

Questa è l’Ucraina che ho avuto l’onore di rappresentare negli Stati Uniti una settimana fa . Oggi, sia gli Stati Uniti che l’Europa concordano: l’Ucraina non ha ancora vinto, ma di certo non perderà. L’Ucraina ha conquistato la sua indipendenza. L’Ucraina non è una vittima; è una combattente. L’Ucraina non chiede; offre. Alleanza e partenariato. Il miglior esercito d’Europa. Tecnologie di difesa avanzate. Esperienza di resilienza. Diciamo: “Abbiamo bisogno (di essere accettati) nell’UE”. Sì. Ma non siamo meno necessari per essa. E tutti lo riconoscono. E così l’Ucraina è riconosciuta, non come un parente povero, ma come un forte alleato.

