AgenPress. L’Ucraina oggi è diversa. L’Ucraina è più forte e rispetta se stessa. E l’Ucraina non aspetta “gesti di buona volontà”, ha la sua volontà di attuare ciò che è necessario per noi.

E quando la Russia vuole prendere l’Oblast di Sumy, allora le Forze Armate appaiono nella regione di Kursk. Quando il nemico colpisce le nostre infrastrutture energetiche, cercando di lasciarci senza luce e calore, allora le sue raffinerie bruciano. E nessuno può proibirci tali attacchi, perché rendono giustizia.

Proprio come quando la Russia ci attacca ogni giorno, le nostre città pacifiche, i nostri ospedali, le nostre scuole, uccidendo i nostri civili, i nostri bambini, riceve in risposta una” ragnatela”. E questa è giustizia. Questa è l’Ucraina che contrattacca quando le sue richieste di pace vengono ignorate. Quante volte abbiamo proposto un cessate il fuoco? Quante volte abbiamo detto: “Vogliamo la pace, cerchiamo la pace”. Ma una pace dignitosa e globale, e quindi contiamo sulla forza del mondo intero.

Questa è l’Ucraina oggi. E questa Ucraina non sarà mai più costretta nella storia a quella vergogna che i “russi” chiamano “compromesso”. Abbiamo bisogno di una pace giusta . Il nostro futuro dipende solo da noi. E il mondo lo sa. E il mondo lo rispetta, rispetta l’Ucraina e accetta l’Ucraina come un suo pari.