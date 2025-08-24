34° giorno dell’indipendenza dell’Ucraina. Zelensky: “L’Ucraina riceverà garanzie di sicurezza così solide che nessuno al mondo penserà mai più di attaccarla”

AgenPress. L’Ucraina riceverà garanzie di sicurezza così solide che nessuno al mondo penserà mai più di attaccarla.

Questo non è solo il nostro obiettivo, è esattamente ciò che vogliamo trasmettere ai nostri figli e nipoti: un’Ucraina forte, un’Ucraina paritaria, un’Ucraina europea, un’Ucraina indipendente.

Per spezzare i cicli chiusi della storia, in cui a ogni generazione mancava qualcosa per preservare l’indipendenza, e ogni nuova generazione entrava in una nuova fase, costretta di nuovo a imbracciare le armi, di nuovo costretta a difendersi e a riconquistare la libertà. Non dobbiamo trasferire questo fardello sui nostri discendenti. Stiamo costruendo un’Ucraina abbastanza forte da vivere in sicurezza e pace.

Affinché in questa piazza, sul Maidan della nostra Indipendenza, sotto le nostre bandiere, sulla nostra terra, i nostri figli e nipoti celebrino il Giorno dell’Indipendenza. In pace. Nella calma. Con fiducia nel futuro. Con rispetto e gratitudine a tutti coloro che hanno difeso l’Ucraina in questa guerra, la guerra per l’indipendenza. Chi ha resistito, chi è stato capace, chi ha trionfato. Questo è lo scopo per cui vale la pena vivere. Questo è il motivo per cui siamo qui. Gloria all’Ucraina!”