type here...

UGEI: “Auguri a Liliana Segre, testimone instancabile della Shoah e voce contro l’odio”

Cronaca
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “Tanti auguri alla senatrice a vita Liliana Segre, testimone instancabile della Shoah, coscienza civile del nostro tempo e voce limpida contro l’odio e l’indifferenza, capace di educare alla responsabilità e alla difesa della democrazia. La sua storia – segnata dall’orrore ma restituita al mondo con forza e dignità – è insieme monito e dono prezioso.

In un momento storico in cui il rischio di banalizzazione, normalizzazione o addirittura negazione della Shoah è sempre più presente, Liliana Segre ci ricorda ogni giorno quanto sia essenziale custodire la Memoria. Nel giorno del suo compleanno, le esprimiamo gratitudine per il coraggio con cui ha trasformato il dolore in un impegno instancabile per tutti noi”.

Lo scrive sui social l’Unione Giovani Ebrei d’Italia (UGEI).

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits