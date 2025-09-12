Omicidio Charlie Kirk. In uno dei bossoli la scritta riportava il testo della canzone popolare italiana “Bella Ciao”

AgenPress. Le autorità hanno identificato la persona accusata di aver sparato mortalmente all’attivista conservatore Charlie Kirk: si tratta di Tyler Robinson, 22 anni, residente nello Utah.

Il governatore dello Utah Spencer Cox ha dichiarato in una conferenza stampa venerdì mattina che gli investigatori hanno arrestato e identificato Robinson dopo aver analizzato i filmati di sorveglianza, interrogato i familiari di Robinson e esaminato i messaggi online tra Robinson e il suo compagno di stanza.

“L’abbiamo preso”, ha detto Cox, in piedi accanto al direttore dell’FBI Kash Patel e ad altri funzionari delle forze dell’ordine. Robinson dovrebbe essere accusato di omicidio aggravato, sparo di arma da fuoco con gravi lesioni personali e ostruzione alla giustizia, secondo una dichiarazione giurata di probabile causa.

Cox ha affermato che un familiare di Robinson ha contattato un amico di famiglia, il quale ha contattato l’ufficio dello sceriffo della contea di Washington, informandolo che Robinson aveva confessato o lasciato intendere di essere stato lui a commettere l’omicidio. Secondo Cox, gli investigatori hanno interrogato un familiare di Robinson, il quale ha affermato che l’uomo era “diventato più impegnato politicamente negli ultimi anni”.

“Il familiare ha fatto riferimento a un recente episodio in cui Robinson era venuto a cena prima del 10 settembre e, nella conversazione con un altro familiare, Robinson ha menzionato che Charlie Kirk sarebbe venuto alla UVU”, ha detto Cox. “Hanno parlato del perché non gli piaceva e delle sue opinioni.”

Cox ha affermato che gli investigatori hanno interrogato il compagno di stanza di Robinson, il quale ha mostrato alle autorità i messaggi su Discord tra Robinson e il suo compagno di stanza.

Giovedì le autorità hanno dichiarato di aver recuperato un “fucile a otturatore girevole-scorrevole ad alta potenza” in una zona boscosa appena fuori dal campus universitario, in condizioni che corrispondono a quelle descritte nei messaggi di Robinson.

Cox ha affermato che il fucile era un Mauser modello 98 30-06 e aveva un cannocchiale montato sulla parte superiore. Ha aggiunto che le iscrizioni sono incise sui bossoli trovati insieme al fucile.

Una delle scritte riportava il testo della canzone popolare italiana “Bella Ciao”, ha detto Cox. Un’altra diceva “Ehi fascisti! Prendete!” con una freccia rivolta verso l’alto, una verso destra e tre verso il basso. Una terza diceva: “Se leggi questo, sei gay LMAO”.