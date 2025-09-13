type here...

Albania: nominato il “primo ministro” generato dall’intelligenza artificiale per contrastare la corruzione

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Il primo ministro albanese ha incaricato un “ministro” generato dall’intelligenza artificiale di contrastare la corruzione e promuovere la trasparenza e l’innovazione nel suo nuovo governo.

Ufficialmente chiamato Diella, la forma femminile della parola albanese che significa Sole, il nuovo ministro dell’intelligenza artificiale è un’entità virtuale.

Diella sarà un “membro del gabinetto che non sarà presente fisicamente ma sarà creato virtualmente”, ha affermato il primo ministro Edi Rama in un post su Facebook.

Rama ha affermato che il bot generato dall’intelligenza artificiale contribuirà a garantire che “gli appalti pubblici saranno al 100% privi di corruzione” e aiuterà il governo a lavorare più velocemente e con la massima trasparenza.

Diella, raffigurata come una figura in un costume popolare tradizionale albanese, è stata creata all’inizio di quest’anno, in collaborazione con Microsoft.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits