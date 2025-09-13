Albania: nominato il “primo ministro” generato dall’intelligenza artificiale per contrastare la corruzione

AgenPress. Il primo ministro albanese ha incaricato un “ministro” generato dall’intelligenza artificiale di contrastare la corruzione e promuovere la trasparenza e l’innovazione nel suo nuovo governo.

Ufficialmente chiamato Diella, la forma femminile della parola albanese che significa Sole, il nuovo ministro dell’intelligenza artificiale è un’entità virtuale.

Diella sarà un “membro del gabinetto che non sarà presente fisicamente ma sarà creato virtualmente”, ha affermato il primo ministro Edi Rama in un post su Facebook.

Rama ha affermato che il bot generato dall’intelligenza artificiale contribuirà a garantire che “gli appalti pubblici saranno al 100% privi di corruzione” e aiuterà il governo a lavorare più velocemente e con la massima trasparenza.

Diella, raffigurata come una figura in un costume popolare tradizionale albanese, è stata creata all’inizio di quest’anno, in collaborazione con Microsoft.