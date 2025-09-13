type here...

G7: sanzioni economiche ai Paesi che “sostengano” l’invasione russa dell’Ucraina

AgenPress. Secondo una dichiarazione rilasciata dal Ministero delle Finanze canadese, i ministri delle Finanze dei paesi del Gruppo dei Sette (G7) hanno discusso della possibile imposizione di sanzioni e tariffe nei confronti dei paesi che “sostengano” l’invasione russa dell’Ucraina.

Secondo una dichiarazione del Canada, che detiene la presidenza di turno del G7, i ministri delle finanze si sono incontrati per discutere ulteriori misure volte ad aumentare la pressione sulla Russia affinché ponga fine alla guerra in Ucraina.

“Hanno discusso un’ampia gamma di possibili misure economiche per aumentare la pressione sulla Russia, tra cui ulteriori sanzioni e misure commerciali, come tariffe doganali, contro coloro che sostengono la campagna di guerra della Russia”, si legge nella dichiarazione.

