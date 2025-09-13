Kamchatka: terremoto di magnitudo 7,4

AgenPress. Non c’è rischio di tsunami dopo il terremoto di magnitudo 7,4 che ha colpito oggi la costa orientale della penisola di Kamchatka, nell’Estremo Oriente russo, secondo il Pacific Tsunami Warning Center del Servizio meteorologico nazionale statunitense, con sede alle Hawaii.
Lo United States Geological Survey ha registrato una magnitudo del terremoto di 7,4, con una profondità focale di 39,5 chilometri.
Il Centro tedesco di ricerca per le geoscienze aveva precedentemente annunciato una magnitudo di 7,1 e una profondità focale di 10 chilometri per lo stesso terremoto.
Anche il Centro di allerta tsunami aveva precedentemente annunciato che sussisteva il rischio di un possibile tsunami causato dallo stesso terremoto.
In Giappone, a sud-ovest della penisola di Kamchatka, non è stato diramato alcun allarme tsunami, secondo quanto riportato dalla rete televisiva NHK, che ha citato l’Agenzia meteorologica giapponese.