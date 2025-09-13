type here...

Southwest Airlines: rimuovere le batterie al litio dalle sedie a rotelle prima di salire a bordo

AgenPress. La Southwest Airlines ha annunciato che chiederà ai passeggeri di rimuovere le batterie al litio rimovibili dalle sedie a rotelle e dagli scooter prima di salire a bordo, adducendo il rischio di incendio.

La nuova misura entrerà in vigore il 25 settembre, mentre a gennaio la Southwest Airlines annuncerà nuovi limiti dimensionali per le batterie al litio.

La Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti ha emesso un avviso di sicurezza per le compagnie aeree sui pericoli delle batterie al litio nella cabina passeggeri, citando un gran numero di incidenti gravi registrati.

