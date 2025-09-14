Londra: in piazza migliaia di persone di estrema destra per commemorare la morte di Charlie Kirk

AgenPress. Decine di migliaia di persone si sono riversate ieri nella capitale britannica per commemorare la morte di Kirk in una manifestazione di estrema destra organizzata dall’attivista anti-immigrazione Tommy Robinson.

La manifestazione “Unite the Kingdom” si svolge in un momento in cui il Regno Unito è in piena espansione, un partito di estrema destra è in testa ai sondaggi e l’omicidio dell’attivista conservatore americano Charlie Kirk, un assassinio che Robinson ha sfruttato per mobilitare il sostegno.

Robinson, il cui vero nome è Stephen Yaxley-Lennon, da tempo ispira raduni di seguaci per lo più bianchi e maschi che intonano cori in stile calcistico contro l’Islam e l’immigrazione.

Ha definito la manifestazione come “il più grande festival della libertà di parola” della Gran Bretagna e ha un video in cui centinaia di persone si sono radunate nel centro di Londra sventolando la bandiera inglese e le Union Jack britanniche.

Grandi folle hanno attraversato il ponte di Westminster verso il Parlamento intonando slogan come: “La strada di chi? La nostra strada” e “Il popolo unito non sarà mai sconfitto”. Un gruppo proveniente dalla Nuova Zelanda ha anche eseguito un haka, una danza cerimoniale di sfida e canti, un caro simbolo culturale del Paese.

“Non è il momento delle rivolte”, ha detto Robinson in un video su X. “Non è il momento della violenza. È il momento in cui vieni e difendi con orgoglio il tuo Paese“.

La polizia ha dichiarato di aver stimato la presenza di circa 110.000 persone alla protesta Unite the Kingdom.

L’estrema destra britannica si è rafforzata con la vittoria nei sondaggi di Reform UK , partito guidato da Nigel Farage, alleato di Trump. Farage ha recentemente dichiarato che espellerebbe 600.000 persone se vincesse le prossime elezioni.

Negli ultimi mesi, bandiere inglesi sono apparse sempre più spesso sui lampioni, sulle strisce pedonali e sulle finestre degli appartamenti, viste da alcuni come un segno di patriottismo e da altri come legate al teppismo negli stadi e al razzismo.