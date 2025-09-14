Nuovo allarme. Aerei polacchi e jet Nato schierati nello spazio aereo della Polonia

AgenPress. Aerei polacchi e jet NATO sono stati schierati nello spazio aereo della Polonia in un’operazione “preventiva” a causa della minaccia di attacchi di droni nelle zone limitrofe dell’Ucraina, e l’aeroporto della città di Lublino, nella Polonia orientale, è stato chiuso.

L’allerta è durata circa due ore. È scattata dopo l’episodio di mercoledì in cui diversi droni russi hanno attraversato il territorio della Polonia, spingendo la NATO a inviare aerei da combattimento per abbatterli e sottolineando le preoccupazioni di lunga data sull’espansione della guerra russa in Ucraina, in corso da oltre tre anni .

Sabato pomeriggio, il comando operativo dell’esercito polacco ha pubblicato su X un messaggio in cui comunicava che i sistemi di difesa aerea e ricognizione terrestri erano in stato di massima allerta. Ha sottolineato che “queste azioni sono di natura preventiva” e miravano a proteggere lo spazio aereo polacco e i cittadini del Paese. Ha citato la minaccia di attacchi con droni nelle regioni dell’Ucraina al confine con la Polonia, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

Il Primo Ministro Donald Tusk ha anche pubblicato che sono iniziate “operazioni aeree preventive” nello spazio aereo polacco a causa della minaccia rappresentata dai droni russi che operano sulle aree limitrofe dell’Ucraina. L’Agenzia polacca per i servizi di navigazione aerea ha dichiarato che l’aeroporto di Lublino è stato chiuso al traffico aereo “a causa di attività dell’aviazione militare”, e il centro di sicurezza governativo ha avvertito di una minaccia di attacco aereo per diverse contee di confine della regione.

Più tardi, sabato, il comando operativo militare ha scritto su X che l’operazione “è stata completata” e che i sistemi di difesa e ricognizione terrestri sono tornati alla normalità.