type here...

Romania: “Un drone russo ha violato lo spazio aereo”

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
foto di archivio
- Advertisement -

AgenPress. La Romania ha dichiarato di aver schierato due jet F-16 per intercettare un drone che è entrato brevemente nel suo spazio aereo.

“Il drone non ha sorvolato zone abitate e non ha rappresentato un pericolo imminente per la sicurezza della popolazione”, ha affermato in una nota il ministero della Difesa rumeno.

Il ministero ha inoltre affermato che squadre di specialisti avrebbero condotto ricerche per individuare eventuali detriti. Le autorità rumene non hanno specificato da dove ritenessero provenisse il drone.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits