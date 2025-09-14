Romania: “Un drone russo ha violato lo spazio aereo”

AgenPress. La Romania ha dichiarato di aver schierato due jet F-16 per intercettare un drone che è entrato brevemente nel suo spazio aereo.

“Il drone non ha sorvolato zone abitate e non ha rappresentato un pericolo imminente per la sicurezza della popolazione”, ha affermato in una nota il ministero della Difesa rumeno.

Il ministero ha inoltre affermato che squadre di specialisti avrebbero condotto ricerche per individuare eventuali detriti. Le autorità rumene non hanno specificato da dove ritenessero provenisse il drone.