Rubio: “La guerra a Gaza finirà solo quando tutti gli ostaggi, compresi i corpi morti, saranno rilasciati”

AgenPress. Per il Segretario di Stato americano Marco Rubio, la guerra a Gaza finirà solo quando tutti gli ostaggi, compresi i corpi di coloro che sono già morti, saranno rilasciati e l’organizzazione terroristica islamista Hamas non esisterà più come gruppo armato che minaccia la Striscia di Gaza, ha dichiarato Rubio durante la sua visita in Israele. “Idealmente, in un mondo perfetto, questo obiettivo si raggiungerebbe attraverso un accordo diplomatico”.

Hamas accetterebbe di consegnare le armi, sciogliersi e rilasciare immediatamente tutti gli ostaggi. Sarebbe l’esito ideale, ma non è successo. “Quindi, se non finisce in questo modo, allora deve finire con un’azione militare”.

Dopo la sua visita in Israele, il Segretario di Stato americano prevede di recarsi in Qatar e incontrare l’emiro del Golfo, Tamim bin Hamad Al Thani. A seguito dell’attacco israeliano alla leadership di Hamas nella capitale del Qatar, Doha, Rubio riaffermerà il sostegno degli Stati Uniti alla sicurezza e alla sovranità del Qatar.