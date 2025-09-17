type here...

Sicilia, incontro Schillaci-Schifani al Ministero della Salute

SanitàRegioni
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -
AgenPress. Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha incontrato oggi il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, accompagnato dall’assessore regionale alla salute, Daniela Faraoni e dal direttore generale Salvatore Iacolino.
La Regione ha comunicato di aver predisposto il piano operativo di revisione della rete ospedaliera regionale che per l’approvazione dovrà essere sottoposto alla valutazione degli organi tecnici del Ministero della Salute e del Ministero dell’economia e finanze. Per quanto riguarda la cardiochirurgia pediatrica di Taormina, la soluzione presa in esame è di mantenere la struttura collegata a una cardiochirurgia adulti di una città metropolitana.
Al centro dell’incontro anche le attività relative all’abbattimento dei tempi delle liste d’attesa su cui la Regione ha annunciato uno stanziamento di 40 milioni di euro di fondi regionali per finanziare un piano di ristrutturazione complessivo, con particolare attenzione all’erogazione, nei tempi garantiti, delle prestazioni brevi ed urgenti.
Sul fronte della prevenzione, sono state illustrate le iniziative già avviate a livello territoriale, con il coinvolgimento diretto dei Comuni, per promuovere una maggiore adesione agli screening oncologici.
- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits