Giorgia Meloni ricorda la figura di Salvo D’Acquisto. Esempio luminoso di altruismo

AgenPress. Mi piace ricordare questa frase pronunciata da un giovanissimo Carabiniere caduto nell’adempimento del dovere il 23 settembre 1943: “Se muoio per altri cento, rinasco altre cento volte: Dio è con me e non ho paura!”.

A pronunciarla fu Salvo D’Acquisto, Vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri, che sacrificò la sua vita all’età di 22 anni per salvare quella di 22 innocenti.