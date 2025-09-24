type here...

ONU. Giorgia Meloni ha incontrato il Presidente del Paraguay, Santiago Peña Palacios

AgenPress. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il Presidente del Paraguay, Santiago Peña Palacios, a margine dell’Assemblea Generale dell’ONU a New York.
I due leader hanno espresso soddisfazione per il livello dei rapporti bilaterali tra le due Nazioni, ricordando che quest’anno si celebra il 150° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Paraguay.

Nel corso del colloquio il Presidente Meloni ha ringraziato il Presidente Peña per aver confermato la sua partecipazione alla riunione del processo di Aqaba in programma a Roma il 14-15 ottobre prossimi e ha espresso l’intenzione di rafforzare ulteriormente la collaborazione bilaterale, in particolare nel campo della lotta al crimine organizzato e al narcotraffico.

