type here...

80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Meloni incontra il Capo del Governo provvisorio del Bangladesh

Speciali Agenpress
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. A margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il Capo del Governo provvisorio del Bangladesh, Muhammad Yunus.

Nel corso del colloquio il Presidente Meloni ha espresso sostegno al processo di transizione democratica e al programma di riforme in corso in Bangladesh, sottolineando la volontà dell’Italia di rafforzare la collaborazione bilaterale, in particolare in ambito economico.

I due leader hanno, inoltre, avuto un approfondito scambio di vedute sui temi migratori, concordando sull’importanza di intensificare gli sforzi per contrastare l’immigrazione irregolare e combattere le reti criminali di trafficanti di esseri umani. Sono state in particolare discusse modalità per una più stretta cooperazione sui rimpatri e per favorire flussi migratori legali, ad esempio, attraverso programmi di formazione professionale in Bangladesh per lavoratori specializzati in settori richiesti dal sistema produttivo italiano.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits