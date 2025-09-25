80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Meloni incontra il Capo del Governo provvisorio del Bangladesh

AgenPress. A margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il Capo del Governo provvisorio del Bangladesh, Muhammad Yunus.

Nel corso del colloquio il Presidente Meloni ha espresso sostegno al processo di transizione democratica e al programma di riforme in corso in Bangladesh, sottolineando la volontà dell’Italia di rafforzare la collaborazione bilaterale, in particolare in ambito economico.

I due leader hanno, inoltre, avuto un approfondito scambio di vedute sui temi migratori, concordando sull’importanza di intensificare gli sforzi per contrastare l’immigrazione irregolare e combattere le reti criminali di trafficanti di esseri umani. Sono state in particolare discusse modalità per una più stretta cooperazione sui rimpatri e per favorire flussi migratori legali, ad esempio, attraverso programmi di formazione professionale in Bangladesh per lavoratori specializzati in settori richiesti dal sistema produttivo italiano.