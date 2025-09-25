type here...

80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Meloni incontra il Presidente della Corea del Sud

AgenPress. Nell’ambito della partecipazione ai lavori della settimana di alto livello dell’Assemblea Generale dell’ONU, Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha incontrato il Presidente della Corea del Sud, Lee Jae-myung.

Il colloquio ha consentito uno scambio di valutazioni sui principali temi internazionali, con particolare riferimento alle crisi internazionali in corso e alla stabilità nell’Indo-Pacifico.

Il Presidente Meloni e il Presidente Lee hanno concordato di approfondire ulteriormente la collaborazione bilaterale, in particolare in ambito economico e industriale, facendo leva sulla assoluta complementarità tra i due sistemi produttivi, ad esempio in materia di semiconduttori.

A tal proposito, i due Leader hanno espresso soddisfazione per il successo del Business Forum Italia-Corea svoltosi a Seoul il 5 settembre scorso, con la partecipazione di oltre 150 imprese attive nel settore energetico, delle tecnologie avanzate, delle infrastrutture e del farmaceutico.

Al termine dell’incontro il Presidente coreano ha rinnovato l’invito al Presidente Meloni a recarsi in Corea del Sud, invito accolto dal Presidente del Consiglio.

