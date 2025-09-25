type here...

80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Meloni incontra il Presidente della Repubblica Araba Siriana

AgenPress. Nell’ambito della partecipazione ai lavori della settimana di alto livello dell’Assemblea Generale dell’ONU, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il Presidente della Repubblica Araba Siriana, Ahmed Al Sharaa.

L’incontro ha costituito l’occasione per confermare il sostegno dell’Italia alla ricostruzione di una Siria stabile e sovrana anche attraverso investimenti da parte delle aziende italiane in molteplici settori di reciproco interesse. In tale quadro, il Presidente Meloni ha, inoltre, valorizzato gli importanti impegni assunti dal Governo italiano per attività di cooperazione allo sviluppo nella Nazione.

Nel corso del colloquio, il Presidente del Consiglio ha, infine, condiviso la necessità di lavorare sul tema dell’inclusione e della tutela di tutte le componenti della società siriana, a partire dalle minoranze come quella cristiana, e l’opportunità di proseguire negli sforzi per garantire un ritorno volontario e sicuro in patria dei rifugiati siriani.

