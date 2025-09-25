type here...

80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Meloni incontra l’Emiro del Qatar

AgenPress. A margine dei lavori della settimana di alto livello dell’Assemblea Generale dell’ONU, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto un colloquio bilaterale con l’Emiro del Qatar, S.A. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Nell’esprimere apprezzamento per l’eccellente stato delle relazioni bilaterali, il Presidente Meloni ha colto l’occasione per manifestare nuovamente la sua piena solidarietà e del Governo italiano per l’inaccettabile violazione della sovranità qatarina avvenuta lo scorso 9 settembre.

I due Leader hanno anche concordato di continuare a lavorare per porre fine al conflitto a Gaza, assicurare il rilascio di tutti gli ostaggi e garantire il pieno accesso umanitario alla popolazione civile, anche nel quadro degli sforzi di mediazione condotti dal Qatar insieme a Stati Uniti ed Egitto.

