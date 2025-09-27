Contrabbando, Savino (MEF): “Operazione straordinaria della Guardia di Finanza”

AgenPress. «Esprimo il mio più sentito apprezzamento alla Guardia di Finanza per la brillante operazione, condotta insieme alla Procura di Cassino, che ha portato alla scoperta della più grande fabbrica clandestina di sigarette mai individuata in Italia e in Europa.

Si trattava di un impianto sotterraneo sofisticatissimo, in grado di produrre oltre 7 milioni di sigarette al giorno: un vero opificio criminale, con linee di lavorazione all’avanguardia, nascosto in un bunker accessibile tramite congegni idraulici.

Il sequestro record di tabacco contraffatto conferma l’altissimo livello di professionalità e dedizione delle Fiamme Gialle nel contrasto ai traffici illeciti. L’operazione ha inoltre permesso di bloccare beni per oltre 53 milioni di euro, tra cui tonnellate di sigarette pronte per l’immissione sul mercato nero.

Questa indagine, che ha consentito di intercettare tributi evasi per circa 600 milioni di euro, rappresenta una tutela concreta non solo della legalità e della salute dei cittadini, ma anche delle risorse pubbliche, troppo spesso insidiate da un sistema criminale che danneggia imprese e consumatori.

La lotta al contrabbando e alla contraffazione rappresenta un presidio indispensabile per garantire un’economia equa, trasparente e sicura».

Lo dichiara il Sottosegretario di Stato all’Economia e alle Finanze, Sandra Savino.