Pallavolo: 3-1 alla Bulgaria, l’Italia è campione del mondo

AgenPress. La nazionale maschile italiana di pallavolo ha conquistato il titolo mondiale sconfiggendo la Bulgaria in finale per 3-1, con i parziali 25-21, 25-17, 17-25, 25-10.

Con questo successo, gli Azzurri replicano l’impresa del 2022, centrando il secondo Mondiale consecutivo e portando a cinque i titoli mondiali nella loro storia.

La finale si è giocata con grande equilibrio solo nei primi due set, in cui l’Italia ha saputo imporre il proprio gioco con continuità. Nel terzo set la Bulgaria ha reagito, ma nel quarto gli azzurri hanno preso il largo con decisione, chiudendo con un netto 25-10.

Il punto decisivo è stato realizzato da Simone Anzani, che ha chiuso la finale con un attacco vincente.

La squadra italiana ha dato spettacolo sia in battuta che in ricezione e difesa. Tra i migliori marcatori della finale spiccano:

Yuri Romanò: 22 punti, con alcuni ace decisivi.

Mattia Bottolo: 19 punti, ottimo servizio e grande incisività.

Alessandro Michieletto: 11 punti.

Simone Anzani: contributo decisivo, chiude lui la partita.

Simone Giannelli (capitano, al palleggio): 4 punti in finale, ma guida tecnica e intelligenza di squadra.

Roberto Russo: altri 4 punti dal centro.

Dall’altra parte, tra i bulgari si è distinto Nikolov con 23 punti.

Questa vittoria non è solo il frutto del talento individuale, ma del lavoro di un gruppo forte, coeso e guidato da uno staff tecnico che ha saputo lavorare anche nei momenti difficili. Il ct De Giorgi ha parlato di “ragazzi speciali” e ha sottolineato il valore del gruppo. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha invitato la squadra al Quirinale l’8 ottobre per riceverli ufficialmente. Anche la premier Giorgia Meloni ha rivolto i suoi complimenti alla squadra definendola “l’orgoglio di un’Italia che vince”.

Va inoltre ricordato che, con questo oro maschile, l’Italia conquista il Mondiale sia con la squadra maschile che con quella femminile nello stesso anno — un fatto rarissimo nella storia della pallavolo.