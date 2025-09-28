type here...

Zelensky: “Abbiamo ricevuto da Israele un sistema antiaereo Patriot”

AgenPress. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato  che il suo Paese ha ricevuto da Israele un sistema antiaereo Patriot, un costoso pezzo di equipaggiamento di fabbricazione americana, necessario per respingere gli attacchi missilistici russi contro il Paese.

“In Ucraina è operativo un sistema israeliano (Patriot), attivo da un mese”, ha detto Zelensky durante una conferenza stampa, senza specificare se Kiev lo abbia acquistato o se lo abbia ottenuto gratuitamente.

Inoltre, Volodymyr Zelensky ha affermato che i funzionari del governo ucraino visiteranno gli Stati Uniti a fine settembre o ottobre per colloqui incentrati sull’economia e sugli armamenti.

Questa settimana Zelensky si trovava negli Stati Uniti, dove ha partecipato all’Assemblea generale delle Nazioni Unite e ha incontrato il presidente Donald Trump.

Ha affermato di aver condiviso con il presidente degli Stati Uniti “qualche idea su cosa si potrebbe fare” in risposta alle azioni russe, impegnandosi a reagire se Mosca provocasse un blackout in Ucraina.

