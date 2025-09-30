Piano di pace. Arabia Saudita, Egitto, Giordania, Emirati Arabi Uniti e Qatar prometto il loro sostegno

AgenPress. I ministri degli Esteri di Arabia Saudita, Egitto, Giordania, Emirati Arabi Uniti e Qatar hanno accolto con favore gli sforzi di pace di Trump in una dichiarazione congiunta e hanno promesso il loro sostegno.

“I ministri sottolineano la loro disponibilità a collaborare in modo positivo e costruttivo con gli Stati Uniti e le parti in conflitto per concludere l’accordo, garantirne l’attuazione e portare pace, sicurezza e stabilità alle popolazioni della regione”, si legge nella dichiarazione congiunta, sostenuta anche da Turchia, Pakistan e Indonesia.