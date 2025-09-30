Piano di pace. Starmer: “La nuova iniziativa statunitense per porre fine alla guerra a Gaza è molto gradita”

AgenPress. Keir Starmer ha accolto con favore l’iniziativa. “La nuova iniziativa statunitense per porre fine alla guerra a Gaza è molto gradita e sono grato al Presidente Trump per la sua leadership”, ha dichiarato il Primo Ministro.

“Sosteniamo fermamente i suoi sforzi per porre fine ai combattimenti, liberare gli ostaggi e garantire l’assistenza umanitaria urgente alla popolazione di Gaza”, ha aggiunto Starmer.

Questa è una “massima priorità”. L’ex Primo Ministro britannico Tony Blair ha elogiato il piano definendolo “coraggioso e intelligente”.