type here...

Medici di Famiglia: Lazio, in arrivo dalla Regione, la proposta per l’accordo integrativo

RegioniSanità
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha comunicato che il prossimo 21 ottobre consegnerà alle OOSS dei medici di medicina generale la proposta regionale per l’accordo integrativo.

“E’ una buona notizia, meglio tardi che mai,” ha dichiarato la Federazione italiana medici di famiglia del Lazio “considerando che Fimmg ha presentato in Regione la sua proposta da oltre tre anni chiedendo inutilmente un confronto.

In questi casi però si dice : tutto è bene quel finisce bene, ci auguriamo che possa così essere finalmente avviato il dialogo costruttivo, che da sempre auspichiamo  per  rilanciare la sanita nella nostra regione.”

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits