Medici di Famiglia: Lazio, in arrivo dalla Regione, la proposta per l’accordo integrativo

AgenPress. Il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha comunicato che il prossimo 21 ottobre consegnerà alle OOSS dei medici di medicina generale la proposta regionale per l’accordo integrativo.
“E’ una buona notizia, meglio tardi che mai,” ha dichiarato la Federazione italiana medici di famiglia del Lazio “considerando che Fimmg ha presentato in Regione la sua proposta da oltre tre anni chiedendo inutilmente un confronto.
In questi casi però si dice : tutto è bene quel finisce bene, ci auguriamo che possa così essere finalmente avviato il dialogo costruttivo, che da sempre auspichiamo per rilanciare la sanita nella nostra regione.”