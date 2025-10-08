Premio Nobel per la Fisica viene assegnato a tre ricercatori statunitensi: John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis

AgenPress. L’Accademia Reale Svedese delle Scienze lo ha annunciato martedì a Stoccolma. I fenomeni di fisica quantistica si verificano in realtà solo nel mondo delle cose più piccole. Tuttavia, secondo il Comitato del Premio Nobel, una questione centrale in fisica è la dimensione di un sistema fino alla quale questi effetti possono essere dimostrati. I tre vincitori hanno dimostrato a metà degli anni ’80 che gli effetti quantistici esistono anche oltre le dimensioni più piccole, secondo Olle Eriksson, Presidente del Comitato del Premio Nobel per la Fisica. Hanno dimostrato effetti di meccanica quantistica come il superamento di barriere (“effetto tunnel”) o quantità quantizzate di energia in un sistema “abbastanza grande da essere tenuto in mano”.

Ciò si adatta bene all'”Anno Internazionale della Scienza e della Tecnologia Quantistica” 2025. Questo potrebbe anche aver giocato un ruolo nella selezione dei vincitori del premio di quest’anno, ha spiegato Johannes Fink, che lavora nel settore presso l’Istituto Austriaco di Scienza e Tecnologia (ISTA). In linea con l’anno quantistico, i presentatori e i vincitori del premio hanno anche messo in evidenza i riferimenti alla formulazione della meccanica quantistica di Erwin Schrödinger.

La notizia del premio è stata, in ogni caso, “una sorpresa, per usare un eufemismo”, per John Clarke (83) di origine britannica dell’Università della California (UC) a Berkeley, come ha spiegato nella sua reazione iniziale. Quando il primo esperimento decisivo ebbe successo a metà degli anni ’80, non aveva affatto preso in considerazione la possibilità di un Premio Nobel. Di conseguenza, anche 40 anni dopo, rimane “completamente sbalordito”, ha dichiarato in una conversazione telefonica con Stoccolma.

Clarke ha anche sottolineato la natura fondamentale delle scoperte di Schrödinger. Il fisico austriaco, ha affermato, ha gettato le basi per il lavoro svolto da Clarke con Devoret e Martinis. I tre vincitori sono ora considerati “i padri fondatori del nostro campo dei circuiti superconduttori”, ha affermato Fink. Hanno svolto il lavoro fondamentale che ha portato il campo verso la maturità tecnologica.

Clarke ha sottolineato che i suoi due colleghi premiati erano “persone brillanti” con cui il fisico aveva già lavorato per circa un anno al momento del primo esperimento rivoluzionario. Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza gli “straordinari contributi” del francese Michel Devoret, che lavora alla Yale University e all’UC Santa Barbara, e del ricercatore statunitense John M. Martinis dell’UC Santa Barbara, ha spiegato Clarke.

Un numero incredibile di persone in tutto il mondo sta attualmente lavorando all’interfaccia tra il mondo della meccanica quantistica nella sua forma più raffinata e quella parte del mondo fisico che funziona secondo le regole classiche. Le scoperte della metà degli anni ’80 sono oggi importanti per lo sviluppo e l’ulteriore sviluppo dei computer quantistici e di altre tecnologie, ha affermato Clarke.

Martinis, con la sua startup Qolab, sta anche cercando di costruire computer quantistici basati su circuiti superconduttori. Il vantaggio di questi è che si comportano in modo simile agli atomi, pur essendo visibili a occhio nudo. “Li chiamiamo anche atomi artificiali”, ha spiegato Fink, che solo poche settimane fa ha presentato domanda per un progetto di ricerca negli Stati Uniti insieme a Martinis.

Nel tradurre la sua ricerca fondamentale in applicazioni pratiche, quest’ultimo può anche attingere alla sua pluriennale esperienza come responsabile del gruppo hardware presso il Quantum Artificial Intelligence Lab di Google, dove ha collaborato alla costruzione di un computer quantistico fault-tolerant. Anche il co-vincitore del premio Devoret lavora attualmente presso Google Quantum AI.

“È meraviglioso che la meccanica quantistica, vecchia di 100 anni, continui a riservare nuove sorprese”, ha affermato Eriksson. “Non esiste tecnologia moderna senza meccanica quantistica e fisica quantistica”. Il Premio Nobel per la Fisica di quest’anno apre nuove possibilità per lo sviluppo della prossima generazione di tecnologie, tra cui computer quantistici, crittografia quantistica e sensori quantistici. In definitiva, i tre premiati hanno “trasferito questa parte della fisica dal livello subatomico a un chip”, ha affermato Göran Johansson, membro del Comitato Nobel.